Google ile video düzenlemede yeni dönem

Google, yapay zekâ destekli araçlarını kullanıcı deneyimine entegre etmeye devam ediyor. Şirket, Google Drive üzerinde yer alan video dosyalarının düzenlenmesini kolaylaştıracak yeni bir adım attı. Kullanıcılar artık videolarını doğrudan Google Vids uygulaması üzerinden açıp düzenleyebilecek.

DRİVE ÜZERİNDEN TEK TIKLA DÜZENLEME

Google’ın duyurduğu yenilik sayesinde Workspace kullanıcıları, Drive’da ön izleme yaptıkları videoları sağ üst köşede beliren “Aç” butonu aracılığıyla doğrudan Vids uygulamasına aktarabilecek. Bu özellik, videonun Vids üzerinde otomatik olarak açılmasını sağlayarak kesme, müzik ekleme, yazı yerleştirme gibi düzenlemelerin hızlı bir şekilde yapılmasına imkân tanıyor.

VİDS’İN GÜCÜ: YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DÜZENLEME

Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan Google Vids, temel bir metin komutundan hareketle video üretebilen gelişmiş bir araç olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar bu platform sayesinde otomatik senaryo oluşturma, video klipleri sıralama, geçiş efektleri ekleme gibi işlevleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Yeni kısayolun varsayılan olarak aktif edilmesi ise Google’ın Vids’i Workspace ekosistemine daha sıkı biçimde entegre etme hedefinin bir göstergesi.

GEMİNİ AI İLE BİRLİKTE GELEN YENİLİKLER

Google, mayıs ayında Workspace kullanıcıları için bir başka dikkat çekici yeniliği tanıtmıştı. Gemini AI ile desteklenen bu özellik, Drive’da saklanan video dosyalarının özetlenmesine imkân tanıyor. Böylece uzun videoların içerikleri hızlıca anlaşılabiliyor. Vids kısayolu ile birlikte düşünüldüğünde, Google’ın yapay zekâ tabanlı araçlarını iş süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik adım adım geliştirdiği görülüyor.

KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni düzenleme, özellikle eğitim içerikleri, iş toplantıları kayıtları ya da sunum videoları gibi dosyalarla çalışan kullanıcılar için büyük kolaylık sunuyor. Artık ayrı bir yazılıma ihtiyaç duymadan, Google Drive üzerinden tek tıkla profesyonel düzenlemeler yapılabilecek. Bu durum, video düzenlemenin günlük iş akışının doğal bir parçası haline gelmesine yardımcı olacak.