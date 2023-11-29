Google ile yapay zeka birleşti. Teknoloji devinden büyük kolaylık

Google her geçen gün kullanıcıları için farklı kolaylıklar sunarken bu kez Chrome uzantısında bir değişiklik yaptı. Yapay zeka ile güçlerini birleştiren Google, ekmeleri organize etme özelliğini sunmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Google ile yapay zeka birleşti. Teknoloji devinden büyük kolaylık

Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Google'ın yeni bir kolaylık üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Birçok bilgisayar kullanıcısının en büyük sorunlarından biri olan 'tarayıcı sekmeleri düzenleme' üzerinde çalışmalar yapan Google, birden farklı sekmeye ihtiyacı olanlar için düzenleme yapan eklentiler yapacağını duyurdu.

SEKMELER DÜZENLENECEK

Söz konusu özellikle ilgili sosyal medyada üç ayrı ekran görüntüsü paylaşımı yapıldı.

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Şu an için Google otomatik tarayıcı sekmeleri organize etme imkanı sunmak için deneme yapıyor. Deneme yaptığı için de bu özelliğin çalışmama ihtimali de mevcut.

Chrome üzerinde tarayıcı sekmelerini organize etmeniz mümkün. Aynı kullanıcının daha önce yaptığı paylaşımda yeni özelliğin manuel yapıldığı detayı da dikkat çekti.

Şu anda deneme aşamasında olan söz konusu 'Chrome sekmeleri organize etme özelliği' nasıl bir yapay zeka desteği ile gelecek bilinmiyor.

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