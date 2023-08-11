Google iletişim sorununu çözüyor. O özelliği getiriyor

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, Google’ın Gmail’e getirdiği yeni özellik, iletişim sorunlarını büyük ölçüde çözecek.

Google, Gmail mobil uygulamasına yerleşik çeviri özelliği ekleyerek kullanıcıların farklı dillerde iletişim kurmasını kolaylaştırıyor.

Bu yeni özellik, daha önce sadece web üzerinde bulunurken, artık Android ve iOS cihazlarına da geliyor.

Bu yeni özellik, otomatik olarak bir e-postanın dilini tespit ediyor. E-postanın dili, kullanıcının tercih ettiği dilden farklıysa, e-postanın üst kısmında bir çeviri teklifi beliriyor.

Örneğin, e-posta Korece yazılmışsa ve kullanıcının tercih ettiği dil İngilizce ise, "İngilizce'ye Çevir" şeklinde bir çubuk görünecek. Kullanıcı bu çubuğa tıklayarak e-postanın çevirisini görebilir.

Eğer kullanıcı belirli bir dildeki e-postaların çevirisini görmek istemiyorsa, bu çubuğu kapatma veya o dili çevirmeme seçeneğini tercih edebilir.