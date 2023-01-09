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Google'dan Android Auto arayüzüyle ilgili bir ilk. Halka açıyor

Google 2023 CES’te ilk kez halka en son Android Auto arayüzünü gösterecek.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:44
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Google ilk kez halka Android Auto arayüzünü gösterecek

Google'dan Android Auto arayüzüyle ilgili bir ilk. Halka açıyor
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Google CES’i, “Birlikte Daha İyi” vizyonunu sergilemek için, bir platform olarak kullandı.Google, hızlı Eşleştirme ve Cast uyumluluğunun daha fazla üçüncü taraf ürününe genişletilmesi gibi özellikler hakkında duyurular yapıldı.

ABC Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, CES 2023’te şirket, Connect akış aracını Android kullanıcı arayüzüne entegre etmek için Spotify ile birlikte çalıştığını paylaştı.

CES fuarında otomobiller de sergileniyor ve Google’ın otomobiller için de ürünleri var.

Şirket, daha yüksek çözünürlüklü haritalarının Polestar 3’te görücüye çıkacağını ve I/O 2022’deki duyurusundan bu yana ilk kez halka en son Android Auto arayüzünü gösterecek.

Las Vegas Kongre Merkezi’nin karavan yerindeki Google standında iki araç yer alıyor: yeni Android Auto deneyimine sahip bir BMW i7 ve yerleşik Google’a sahip bir Volvo EX90. I/O’da öğrendiğimiz gibi, güncellenen arayüz daha büyük ekran boyutlarına uyum sağlayacak ve bölünmüş ekran düzenine sahip olacak. Google, durum çubuğunu kaldırdı, gösterge simgelerini sol üstteki küçük bir kareye yerleştirdi ve bunun altına bir dizi kısayol tuşu ekledi. Arabadayken sol panel Spotify uygulamasını barındırıyordu. Bu sol pencere aynı zamanda sürüşünüz sırasında ilgilenecek vaktiniz olmayan uyarılar için bir kap görevi de görüyor.

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