Google, iOS için Gemini uygulamasını yayınladı

Google, iOS kullanıcıları için yapay zeka destekli asistanı Gemini'yi tanıttı. Kullanıcılar, artık Google uygulaması veya mobil web yerine doğrudan Gemini uygulaması üzerinden yapay zeka ile sohbet edebilecekler. Uygulama, 35 dilde metin tabanlı komutları destekliyor. Gemini Live özelliği ise İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Hintçe, Portekizce, Arapça, İtalyanca, Endonezyaca, Japonca, Türkçe ve Vietnamca olmak üzere 12 dilde konuşma yapabilme imkanı sunuyor. Google, yakın zamanda yeni diller eklemeyi planladığını belirtti.

Gemini uygulamasının bazı özellikleri, örneğin yemek tarifi önerme veya ders çalışırken yardımcı olma gibi, daha önce Google uygulaması ve mobil web üzerinden sunuluyordu. Ancak Gemini Live, iOS uygulamasına yeni eklenen bir özellik olarak dikkat çekiyor.

Google ayrıca, kullanıcıların Google’ın Imagen 3 modeli aracılığıyla görüntü oluşturmasına olanak tanıyor. Geçtiğimiz ağustos ayında, Gemini Advanced, Business ve Enterprise kullanıcılarına, modelin tarihsel hatalarla ilgili eleştiriler sonrası durdurulan insan görüntüleri oluşturma özelliğini tekrar açtı.

Uygulama, ayrıca Gmail, Haritalar, YouTube ve Takvim gibi diğer Google hesaplarına dair bilgileri sorgulama için uzantılar da sunuyor.

Google, Gemini Android uygulamasını şubat ayında ABD'de ve daha sonra Almanya, Fransa, İtalya, İsveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde piyasaya sürmüştü. Ayrıca, Hindistan ve diğer Güney Asya ülkelerinde de dokuz yerel dilde destek sağladı.

Öte yandan, Apple’ın iOS 18.2 halka açık beta sürümünde ChatGPT entegrasyonu şimdiden aktif durumda. Bu özellik, birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara sunulabilir.