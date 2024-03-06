Google kuantum sorusunu çözene büyük para verecek!

Dünya’nın dört bir yanındaki üniversiteler ve laboratuvarların yanı sıra büyük teknoloji şirketleri ve hükümetler kuantum bilgisayarlarla ilgili çalışmalar yaparken, Google bu alanda bir hamlede bulundu.

Şirket, kuantum bilgisayarlarının ne işe yarayabileceğini anlamak için büyük bir yarışma başlatırken, bu yarışmayla kuantum bilgisayarlarının gerçek dünya kullanım senaryolarının neler olabileceği amaçlanacak.

Google'ın Cenevre Bilim ve Diplomasi Antisipatörü (GESDA) ile birlikte “XPRIZE Quantum Applications” adı altında başlattığı yarışmayı kazanana 5 milyon dolar verilecek. Yirmi finalist 1 milyon dolarlık ödülü paylaşacak ve finallere ilerleyecek.

PARA ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

Kuantum bilgisayarlarının geleneksel bilgisayar çözümlerinden daha hızlı veya daha doğru olduğunu kanıtlamak için teknik özellikler sunacağı yarışmada, büyük ödül kazananları 3 milyon dolar alacakken, ikinci gelenler ise başka bir 1 milyon dolarlık ödül paylaşacak.

866 MİLYON DOLARLIK ENDÜSTRİYE SAHİP

Milyonlarca dolar yatırım yapılan kuantum bilgisayarlar, 866 milyon dolarlık bir endüstriye yol açmış olmasına rağmen, bu teknolojiyle neler yapılabileceği henüz net değil.

Yarışma, Google, Amazon ve dünyanın en iyi üniversitelerinden araştırmacılar tarafından değerlendirilecek.