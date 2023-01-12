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Google o özelliği devreye sokuyor. İlk olarak Web ve iOS’e geliyor

Google Meet emoji ile reaksiyon verme özelliğini kullanıma sundu.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:00
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Google Meet emoji ile reaksiyon verme özelliğini devreye sokuyor

Google o özelliği devreye sokuyor. İlk olarak Web ve iOS’e geliyor
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Teknoblog’da yer alan bilgilere göre, artık Meet üzerinden gerçekleştirilen video konferanslarda emojilerle sessiz sedasız reaksiyon göndermek mümkün olacak.

Google Meet emoji ile reaksiyon verme özelliğini devreye sokuyor. Bu emojiler Zoom’da olduğu gibi sabit şekilde görünmüyor. Görüşme sırasında kullanılan emojiler ekranın sol tarafında gösterilecek ve birden fazla kişi daha aynı emojiyi kullanırsa o emoji hareketlenecek.

KÜÇÜK EMOJİLER GÖSTERİLECEK

Ayrıca kullanıcının video karesinin sol üst köşesinde de küçük emojiler gösterilecek. Böylelikle hangi katılımcının hangi emojiyi kullandığını görmek de mümkün olacak.

Google ilk olarak kalp, yukarıyı işaret eden baş parmak, kutlama, alkış, neşe, şaşkınlık, düşünme ve aşağı işaret eden baş parmak gibi emoji seçenekleri sunuyor.

Kullanıcılar Meet’in kontrol çubuğundaki “gülümseme” ikonuna dokunarak diğer reaksiyon seçeneklerini görebilecek. Kullanıcıların seçtikleri emojilerin deri rengini değiştirebileceğini belirtmekte de fayda var.

İLK OLARAK WEB VE İOS’E GELİYOR

Google Meet emoji ile reaksiyon verme özelliğini ilk olarak web, iOS ve Meet uyumlu donanım cihazlarında kullanıma sunuyor. Android cihaz sahiplerinin bu özelliği bir süre daha beklemesi gerekiyor.

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