Google Meet'e yeni özellik. Bir kullanıcı diğer kullanıcıya müdahale edebilecek

Google Meet’te bir kullanıcı diğer kullanıcıların videolarını kapatma yetkisine sahip olabilecek.

Google Meet'e yeni özellik. Bir kullanıcı diğer kullanıcıya müdahale edebilecek

Teknolojide yeni adımlar doğuyor. Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Meet yeni özelliğe kavuşuyor.

Google Meet yeni güncellemesinde sunulan özellik bir kullanıcının diğer katılımcıların video görüntüsünü kapatmasına imkân tanıyor.

Böylece örneğin sunum yapıyorsa katılımcıların penceresinde gelişen hareketlilikten etkilenmemiş olacak.

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Video kapatma özelliği sadece kapatan kişi için geçerli. Yani diğer katılımcılar normal bir şekilde birbirlerinin video pencerelerini görebilecekler.

Bu özelliğe katılımcının penceresindeki yüzer menüye tıklayarak ulaşılıyor. Menüde kapatma ve açma özellikleri yer alıyor.

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