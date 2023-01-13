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Google Meet’te görüşmeleri kolaylaştıracak yöntem açıklandı

Google Meet’te görüşmeleri ve toplantıları kolaylaştıracak bir özellik daha ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:08
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Google Meet’te görüşmeleri kolaylaştıracak yöntem açıklandı

Google Meet’te görüşmeleri kolaylaştıracak yöntem açıklandı
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Google Türkiye, Google Meet’te görüşmeleri ve toplantıları kolaylaştıracak bir özelliği daha açıkladı.

Google Meet görüntülü görüşmelerine katılmayı sağlayan yöntemlerden biridir.

Google Türkiye Google Meet’te ekrana çift dokununca tam ekran olduğunu da açıkladı.

Google Meet’te Tamamlayıcı Mod’un her toplantı katılımcısına ekran paylaşımı, anketler, toplantı içi sohbet, el kaldırma, soru-cevap, canlı altyazılar ve daha fazlası gibi etkileşimli özelliklere ve kontrollere erişim sağlayacağı bildiriliyor.

Dizüstü bilgisayarda Tamamlayıcı Mod'u kullanarak katılmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirsiniz.

Toplantı daveti kullanma. Davette Katıl'ı tıklayın. Ardından, Diğer katılma seçenekleri altında Tamamlayıcı Mod'u kullan'ı tıklayın.

Tamamlayıcı Mod'da kamerayı açmak için Kamerayı aç'ı tıklayın. Tamamlayıcı Mod'da kamera açık olduğunda:

Katılımcı karosu, tam ses ve görüntü ile katılan diğer toplantı katılımcılarına gösterilir.

Tamamlayıcı mod'da katıldıktan sonra ekranı paylaşmak için Şimdi göster'i tıklayın.

GOOLE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Google Türkiye ise google Meet’te ekrana çift dokununca tam ekran olduğunu da duyurdu.

Böylece hem ekranda yer alan kutucuktan tıklayarak ekran tam moda geçebiliyor hem de ekrana çift tıklayınca otomatik olarak büyüyor.

 

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