Google mesajlar uygulamasına devrim gibi bir yenilik getirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google mesajlar uygulamasına devrim gibi bir yenilik getirdi

Google, mesajlar uygulamasına getirdiği yenilik ile birçok kullanıcıya ‘oh bee’ dedirtti. Yeni özellik ile RCS mesajları gönderildikten sonra 15 dakika içerisinde yeniden düzenlenebilecek.

Google mesajlar uygulamasında, internet tabanlı mesajlaşma servisi olan RCS (Rich Communication Services) sistemini bir süredir kullanıma sunmuştu. Bu özellik sayesinde internet üzerinden kullanılan mesajlaşma hizmeti paketinizden yemeden kullanılıyordu.

Aslında bir sorun olmayan bir durum ise mesajların yeniden düzenlenmesi noktasıydı. Google bu duruma el attı. Tıpkı diğer internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları gibi artık gönderilen mesajlar yeniden düzenlenebilecek.

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Yeni özellik sayesinde gönderilen mesaj 15 dakika içerisinde yeniden düzenlenebilecek. Gönderilen mesajın üzerine basılı tutulduğu zaman düzenleme seçeneği aktif olarak kullanılabilecek. Fakat yinelemekte fayda var. Bu durum RCS mesajları için geçerli, gönderilen mesajın altında RCS ibaresi yer alıyorsa bu özellik kullanılabiliyor.

RCS sayesinde resim, video gibi multimedya mesajları da tıpkı SMS gibi gönderilebiliyor. Android tarafında etkin olan bu sistemde iPhone kullanıcıları da bu sene içinde alacakları güncelleme ile bu özelliği cihazlarında deneyimleyebilecek.

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