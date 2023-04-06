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Google o uygulamayı telefonlardan kaldırıyor. Bir zamanlar en çok kullanılan uygulamaydı

Google'ın bir zamanlar en popüler olan uygulamalarından biri olan Now Launcher iptal edildi. Sade Android arayüzü ve Google Asistan'a kolay erişimiyle bilinen uygulamanın Google tarafından desteği kaldırılacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 07:00
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Google Now Launcher adlı uygulama kaldırılıyor

Google o uygulamayı telefonlardan kaldırıyor. Bir zamanlar en çok kullanılan uygulamaydı
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Google Asistan destekli Now Launcher, Google tarafından yayından kaldırlıyor.

10 yıldır kullanılan ve kolay erişimiyle bilinen uygulama ilk olarak Nexus 5 ile sunulan arayüz ile kullanılıyordu.

Google, Nisan ayında Now Launcher’ı kullanımdan kaldıracağını belirtti.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Uygulamanın son sürümünde (v14.14) yer alan bir uyarıya göre, Launcher’ı kullanan akıllı telefonlar, güncellemeden sonra varsayılan arayüze geri dönecek. Varsayılan arayüzü Now Launcher olan Nexus modellerinin desteğinin ise çoktan bittiği ifade edildi.

Eğer akıllı telefonda Now Launcher kullanılıyorsa ve saf arayüzden memnunluk varsa uygulama kullanılmaya devam edecek. 

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