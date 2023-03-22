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Google Pixel 8 serisinin görüntüleri sızdı

Google Pixel 8 serisinin 5K görüntüleri ortaya çıktı. İşte görüntüler....

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:45
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Google Pixel 8 serisinin görüntüleri sızdı

Google Pixel 8 serisinin görüntüleri sızdı
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Google Pixel 8 serisinin 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Google I/O 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor

TASARIMI BELLİ OLDU

İlk görüntüye bakıldığında Pixel 8'in, Pixel 7'den daha geniş bir köşe yarıçapı ile daha yuvarlak bir görünüme sahip olduğunu görülüyor.

Ayrıca cihazın çerçevesi biraz daha kalın (0,2 mm) olmasına rağmen, Pixel 8'in toplam alanı daha küçük. Pixel 7'in 155,6 x 73,2 x 8,7 mm ölçülerine kıyasla Pixel 8, 150,5 x 70,8 x 8,9 mm ölçülere sahip olacak.

Pixel 8 Pro'ya gelecek olursak, ailenin tepe çözümü temel modele benzer şekilde selefi Pixel 7 Pro'dan daha geniş bir köşe yarıçapına sahip. Sızıntı kaynağı cihazın ayrıntılarına değinmedi ancak Pixel 7 Pro'nun kavisli ekran ile daha ince bir çerçeveye fırsat tanıdığını söyleyebiliriz.

Yakın zamanlı sızıntılara göre Pixel 8 serisi, Google'ın yeni Tensor G3 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca akıllı telefonların hem kısa hem de uzun pozlama sahnelerinin aynı anda yakalanmasını sağlayan kademeli HDR teknolojisine sahip olacağı belirtiliyor.

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