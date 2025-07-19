Google Pixel Watch 4'ün fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Google’ın yeni nesil akıllı saati Pixel Watch 4, tanıtımına günler kala Avrupa fiyatlarıyla birlikte gündeme oturdu. Fransız kaynaklara dayandırılan sızıntılara göre, Pixel Watch 4’ün 41 mm’lik Wi-Fi modeli 399 euro, LTE destekli versiyonu ise 499 euro olacak. Daha büyük kasa isteyen kullanıcılar için 45 mm’lik seçenekler 449 euro (Wi-Fi) ve 549 euro (LTE) olarak belirlendi. Bu fiyatlarla birlikte, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Pixel Watch 3’ün çıkış fiyatları korunmuş oldu.

Amerikan doları karşılığına bakıldığında, en uygun model yaklaşık 430 dolardan başlıyor. Türkiye pazarına ne zaman geleceği henüz netleşmese de, fiyat seviyesinin kur ve vergi etkisiyle yukarı taşınması bekleniyor.

SNAPDRAGON GÜCÜ VE GELİŞTİRİLMİŞ PİL ÖMRÜ

Pixel Watch 4’ün tasarımı büyük oranda önceki modelle benzerlik gösteriyor. Ancak içeride önemli değişiklikler söz konusu. Google bu modelde, Qualcomm’un Snapdragon W5 Gen 1 işlemcisine yer vermeyi sürdürüyor. Bu işlemciye, enerji verimliliğini artıran yeni bir yardımcı işlemci eşlik ediyor. Saatin pil performansı da geliştirilmiş durumda. 41 mm’lik modelde 327 mAh, 45 mm’lik modelde ise 459 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Bu iyileştirmeler sayesinde, günlük kullanımda daha uzun süreli performans vaat ediliyor. Ayrıca, cihazın tamir edilebilirliğinde de önemli ilerlemeler sağlandığı belirtiliyor.

YENİ RENK SEÇENEKLERİ VE LANSMAN TAKVİMİ

Estetik tercihlere hitap eden yeni renk seçenekleriyle Pixel Watch 4, tarz sahibi kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Cihazın Black/Obsidian (siyah), Gold/Lemon (altın-sarı), Moonstone (ay taşı), Silver/Iris (gümüş-menekşe) ve Silver/Porcelain (gümüş-porselen) olmak üzere beş farklı renk alternatifiyle piyasaya çıkması bekleniyor.

Google’ın resmi lansmanı 20 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Aynı gün saat 19.00 itibarıyla ön sipariş süreci başlayacak. Cihazların kullanıcılara gönderimi ise 28 Ağustos’tan itibaren yapılacak.