Google Play Games'den oyun tutkunlarına büyük sürpriz

Google, Android kullanıcılarına sunduğu Play Games hizmetinde önemli bir güncellemeye gidiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte oyuncular, oyun içi ilerlemelerini, istatistiklerini ve kazandıkları başarıları diğer kullanıcılarla paylaşabilecek. Google, güncellemenin “oyun ilerlemenizi ve istatistiklerinizi takip etmenin yanı sıra topluluk oluşturma ve profilinizi kişiselleştirme” imkânı sağlayacağını duyurdu.

KÜRESEL YAYILIM VE TARİHLER

Güncelleme, dünya genelinde 23 Eylül itibarıyla otomatik olarak dağıtılmaya başlanacak. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık kullanıcıları ise 1 Ekim’de yeni özelliklere kavuşacak. Google, kullanıcıları değişikliklerden haberdar etmek için ayrıca e-posta yoluyla bilgilendirme yapacak.

DAHA KOLAY YÖNETİM

Yeni sistemle birlikte, Play Games profilleri ve özellikleri doğrudan Google Play Store üzerinden görüntülenebilecek. Bu sayede kullanıcılar, hesap yönetimi için uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacak.

OYUN DENEYİMİ VE SOSYAL ETKİLEŞİM

Güncellemeyle birlikte, profillerini herkese açık yapan oyuncuların diğer kullanıcılarla bağlantı kurması ve oyun içi başarılarını takip etmesi kolaylaşacak. Bu özellikler, Steam gibi mevcut oyun platformlarındaki profil ve başarı paylaşım sistemlerini andırıyor.