Google Play sistemi yenilendi. İşte yapılan değişiklikler

Google, Android kullanıcısı için en son Ocak 2023 Google Play Sistem Güncellemesini sunmaya başladı.

Cepkolik’te yer alan bilgilere göre, Google Play Protect’teki iyileştirmeler ve geliştirici odaklı bazı özelliklerin daha da eklenmesi gibi birçok değişiklik getiriyor.

Google Play Sistemine çok sayıda yeni özellik geliyor. Şirket, uygulamayı indirme ve yükleme sürecini olabildiğince basit hale getirmeye odaklandı.

Play Store ekibinin her ay yayınladığı standart yama notlarına ek olarak Android’in Cihaz Bağlantısı ile ilgili hizmetlerinde geliştirici odaklı bazı iyileştirmeler geliyor.

Son Play System yükseltmesiyle Play Games profili, kullanım durumlarının çeşitliliğini artırmak için yeterli olması gereken birkaç iyileştirme de olacak.

GELECEK YENİLİKLER

Oyunlar alanında değişikliğe gidilecek. Oyunlar profili tarafından desteklenen kullanıcı ve kullanım örnekleri yelpazesini genişletme.

Google Oyun mağazası uygulamaları ve oyunları keşfetmeye yardımcı olacak yeni özellikler getirecek. Daha hızlı ve daha güvenilir indirme ve kurulum sağlayan optimizasyonlar gelecek.

Üçüncü olarak Google ve üçüncü taraf uygulama geliştiricilerin uygulamalarında Cihaz Bağlantısı ile ilgili geliştirici hizmetlerini desteklemeleri için yeni geliştirici özellikler gelecek.