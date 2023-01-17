Google açıkladı. ChatGPT’den daha iyi yapay zeka yolda

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google ile aynı çatı şirkete bağlı olan DeepMind’den yeni bir açıklama geldi. Çok yakın zamanda ChatGPT rakibi Sparrow’u erişime açacaklarını ve çok daha güvenli olacağını söyledi.

GOOGLE’IN ALT ŞİRKETİ, CHATGPT’YE RAKİP OLARAK SPARROW’U GELİŞTİRİYOR

Şirketten gelen son açıklamada, Sparrow isimli yapay zeka sohbet botundan bahsedildi.

2023’te özel bir beta sürecini başlatacaklarını söyleyen DeepMind, Sparrow’un hem yararlı hem de güvenli olacağının altını çizdi.

Konuyla ilgili verdiği röportajda DeepMind CEO’su Demis Hassabis, kullanıcılara sunulan sohbet botlarının “yanlış veya uydurulmuş bilgiler” verebildiğini iddia etti. Buna karşılık Sparrow’un yakında betaya açılacağını söyledi. DeepMind’ın Google ile aynı çatı şirkette olduğunu düşünürsek, Sparrow, arama devinin ChatGPT’ye cevabı olabilir.

SOHBET BUTONU

DeepMind, kendi sohbet botunun güvenli cevaplar vereceğinin altını çiziyor. Bundan dolayı ChatGPT’ye kıyasla daha tutarlı şeyler sunacağını düşünüyoruz, ancak yaratıcılığın ChatGPT kadar başarılı olup olmayacağını bilmiyoruz.