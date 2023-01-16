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Google Stadia kontrolcüsü için harekete geçti. O özelliği aktifleştirecek

Google Stadia kontrolcüsü için Bluetooth bağlantı desteğini aktifleştirecek.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 09:30
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Google Stadia kontrolcüsü için Bluetooth desteği ekleyecek

Google Stadia kontrolcüsü için harekete geçti. O özelliği aktifleştirecek
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, Stadia kontrolcüsüne Bluetooth desteği ekleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Google, Stadia kontrolcüsü için Bluetooth bağlantı desteğini etkinleştirecek bir uygulama yayınlayacağını söyledi.

Bilmeyenler için bu kontrolcü, doğrudan Stadia hizmete bağlanan ve Bluetooth çipini devre dışı bırakan bir cihaz olarak piyasaya sürüldü.

Önümüzdeki hafta paylaşılacak uygulama kapsamında, kullanıcılar oyun kontrolcüsünü hemen hemen tüm cihazlarda kullanabilecek.

VEDA EDECEK

Bulut tabanlı oyun hizmeti, herhangi bir satın alma gerektirmeden belirli ücret ile oyunlara erişim sunuyordu.

Ancak Google Stadia, 4 yıllık bir sürenin ardından kullanıcılara veda edecek.

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