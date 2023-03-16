Google’dan bomba güncelleme yolda. Ücretsiz ve düşük maliyetli hastaneleri listeleyecek

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, Google, özellikle ABD'de yaşayan insanların kendilerine en yakın düşük maliyetli hastane bulmalarını kolaylaştıracağını açıkladı.

Yakın zamanda kullanıcıların arama sonuçlarında ücretsiz ve düşük maliyetli sağlık hizmeti sunan hastaneleri görebileceklerini kaydetti.

“ÜCRETSİZ VEYA DÜŞÜK MALİYETLİ BAKIM”

Bu kurumların "Ücretsiz veya düşük maliyetli bakım" başlığı altında listeleneceği açıklandı. Şirketin hedefi, insanların birinci basamak sağlık hizmetine ulaşmasını kolaylaştırmak.

Bir taraftan sigorta sağlık programı Medicare ile ilgili yenilikler yapıldığı söylendi. Kişilerin yeniden kayıt bilgilerin arama kısmında daha kolay bulunması sağlanacak. Bu her sene sisteme yeniden kayıt olma zorunda kalan insanların işlerini oldukça kolaylaştıracak.