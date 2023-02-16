Google’dan uygulamalara güncelleme

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Android uygulamalarında sıkça kullanılan web tarayıcılarına önemli özellik geldi. WebView bileşenini temel alan tarayıcılara güncelleme geldi.Bundan sonra açılan pencereler ekranın tamamını kapatmayacak. Geliştirici ekranın boyutunu ayarlayabiliyor ve kullanıcı da tam ekrana geçiş yapabiliyor.

VARSAYILAN TARAYICININ DESTEKLEMESİ GEREKİYOR

Yeni özelliğin kullanılması için sistemdeki varsayılan tarayıcının bunu desteklemesi gerekiyor. Chrome hali hazırda bunu destekliyor ancak desteği olmayan tarayıcılarda yine eskisi gibi tam ekran tecrübesi devam edecek.