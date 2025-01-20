Google ve Samsung'tan Eclipsa Audio hamlesi

Eclipsa Audio, ses teknolojilerinde devrim yaratma potansiyeline sahip. 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan üç boyutlu ses teknolojisi, tüketicilerin son on yıldır bu teknolojiden faydalandığı bir dönemi kapsıyor. Ancak, içerik üretimi genellikle film ve müzik sektöründeki profesyonellere özel kaldı. Google, Eclipsa Audio ile bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Eclipsa Audio'nun en büyük yeniliği, artık özel kullanıcıların da üç boyutlu ses dosyaları oluşturabilmesini sağlaması. Google, bu format için 2025 ilkbaharında AVID Pro Tools gibi profesyonel ses istasyonlarına yönelik ücretsiz bir eklenti yayınlamayı planlıyor. Şu anda, bağımsız oynatma için açık kaynaklı bir renderleyici kullanıma sunulmuş durumda. İlgi duyanlar, Eclipsa ses dosyalarını doğrudan tarayıcıları üzerinden test edebilecekler.

Eclipsa Audio'nun implementasyonu hızla ilerliyor. YouTube, kullanıcıların Eclipsa ses formatıyla video yüklemelerini mümkün kılacak. Samsung ise bu teknolojiyi, özellikle 2025 yılında çıkacak "Crystal UHD" ve "Neo QLED 8K" televizyon serilerinde kullanmaya başlayacak. Ayrıca, Chrome tarayıcısının da bu formatı desteklemesi planlanıyor. Android Açık Kaynak Projesi'ne entegrasyonu ise önümüzdeki dönemde yapılacak.

2025 yılı boyunca, farklı üreticiler televizyon ve ses barlarında Eclipsa Audio entegrasyonunu duyurdu. Google ve Samsung, bu teknolojinin doğru şekilde entegre edilmesini sağlamak amacıyla bir sertifikasyon ve lisans programı geliştirecek. Bu program, hem üreticilere hem de kullanıcılara yeni formatın güvenli bir şekilde kullanılmasını garanti edecek.

Bu teknoloji, Alliance for Open Media'nin çalışmaları üzerine inşa edilmiştir ve lisanssız olarak yayımlanacaktır. Bu durum, girişimin açık kaynaklı yapısını vurgulamakta olup, endüstride yaygın bir benimsenmeye olanak tanıyacak. Eclipsa Audio'nun 2-3 yıl içinde ne kadar yayılacağını görmek oldukça heyecan verici.