PC işletim sisteminde adeta tekel olan Windows’a rakip geliyor. Google’ın geliştirdiği Android tabanlı işletim sistemi "Aluminium OS" ilen ilgili bilgiler sızdı. Elde edilen bilgilere göre, söz konusu işletim sistemi masaüstü bilgisayarlar, dizüstü modeller ve tabletlerde çalışacak.

Google’ın Qualcomm ile birlikte geliştirdiği işletim sisteminin temelinde yapay zekanın yer alması bekleniyor. Google’ın yapay zeka modeli Gemini’yi işletim sisteminin çekirdeğine koyduğu öğrenildi. Bu sayede kullanıcılar, masaüstünde doğal Android uygulamalarını uyumluluk katmanlarına ihtiyaç duymadan çalıştırabilecek.

Projenin kod adı "Aluminium OS" olurken henüz bir final adı konulmadığı belirtiliyor. Google'ın işletim sistemini 2026'daki I/O etkinliğinde tanıtması ve aynı yıl içinde ilk cihazların piyasaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan Google, yeni işletim sistemini henüz resmi olarak duyurmazken edinilen bilgiler şimdilik sızıntı seviyesinde bulunuyor.