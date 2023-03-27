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Google’a bu komutları yazın ve adımları izleyin. İşinizi kolaylaştıracak ipuçları

Google Chrome’da yapmak istediğini işlemleri Google’a sorup adımları izleyerek çok kolay olabilir. İşte detaylar…

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:21
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Google’a bu komutları yazın ve adımları izleyin

Google’a bu komutları yazın ve adımları izleyin. İşinizi kolaylaştıracak ipuçları
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Editör: Ayşe MEMİŞ

Google Chrome’da bazen değişikliğe gidilebiliyor. Çerezleri silmek ve geçmişi silmek için saatlerce nereden yapılacağı araştırılıyor. Ancak Google için yapacağınız değişikliği de Google’a sorarak yapabilirsiniz.

ÇEREZLERİ SİL

Google Chrome adres çubuğuna Çerezleri sil diye arayıp adımları izleyerek çerezleri koalylıkla silebilirsiniz.

Bilgisayarınızda Chrome'u açın ve ardından sağ üstte yer alan 3 noktadan Ayarlar kısmına girin.

Gizlilik ve güvenlik kısmına girerek Çerezler ve diğer site verileri'ni tıklayın.

Tüm site verilerini ve izinlerini göster’e tıkladıktan sonra Tüm verileri temizle'yi tıklayın.

Onaylamak için Temizle'yi tıklayın.

GEÇMİŞİ SİL

Yine aynı şekilde Google’a çerezleri sil diye yazıp oradaki adımları takip ederek kolayca halledebilirsiniz.

Google’da sağ üstte Arama geçmişi'ne dokunun.

Silmek istediğiniz Arama geçmişini seçin. Burada tek tek silmek istediklerinizi silebilirsiniz ya da dönemsel olarak yapabilirsiniz.

SAYFAYI ÇEVİR VE GİZLİ SEKME

En çok bilinmeyen özelliklerden biri de bu sayfayı çevir ve gizli sekme açma.

BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI ÇEVİRMEK İÇİN ADIMLAR:

Google’da başka dilde yazılmış bir web sayfasına gidin.

Çeviri çubuğunda hangi dile çevirmek istiyorsanız o dile dokunun.

Ardından çeviri çubuğunu görmüyorsanız Menü kısmından Çeviri seçeneklerini aç'a dokunun.

GİZLİ SEKMEYİ AÇMAK İÇİN ADIMLAR:

Google Chrome’a sağ üstte yer alan 3 noktadan Yeni Gizli Pencere'yi tıklayın.

Yeni bir pencere görüntülenir. Üst köşede Gizli simgesinin olup olmadığını kontrol edin.

Gizli pencere açmak için klavye kısayolu da kullanabilirsiniz.

Windows, Linux veya Chrome OS için: Ctrl + Üst Karakter + n tuşlarına basın.

 

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