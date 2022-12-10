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Google'da bir devrin sonu

Google'dan yapılan açıklamaya göre, 1,2,3,4 şeklinde sıralanan sayfalama özelliği yeni güncellemeyle birlikte tarihe karışacak.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 10:15
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Google'da bir devrin sonu geldi

Google'da bir devrin sonu
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Google, kullanıcılarına kolaylık sağlayacak yeni güncellemesini duyurdu. Buna göre, 1,2,3,4 şeklinde sıralanan sayfalama özelliği artık kullanılmayacak.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar artık yaptıkları aramaların sonuçlarını sayfalar halinde görüntülemeyecek.

Bilindiği üzere Google üzerinden yapılan aramalarda sonuçlar, kullanıcıların önüne sayfa halinde listeleniyor ve 1,2,3,4 şeklinde sıralanıyor.

Eğer aradığınız bilgiyi ilk sayfada görüntülemiyorsanız, ilgili sayfanın en altına inerek bir sonraki sayfa numarası tıklamanız ve diğer sonuçları görüntülemeniz gerekiyor.

Yakında hayata geçirilmesi plananan özellik ile kullanıcılar arama sonuçlarını sürekli aşağıya doğru kayan sayfalar ile görüntüleyebilecek. 

Güncelleme ile her bir arama sonucu için ilk başta 6 sayfadan oluşan tek bir blog sayfa oluşacak.

Kullanıcılar sayfanın altına doğru ekranı kaydırdıklarında ise devamı gör şeklinde bir buton ile karşılaşacaklar ve butona tıkladıktan sonra diğer sayfalara ulaşabilecekler.

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