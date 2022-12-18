2022 yılında Google'da en çok aranan diziler

Arama motoru Google her yıl hem küresel olarak hem de ülke bazlı arama trendlerini paylaştı.

Örneğin Türkiye'de en çok yapılan ilk 3 arama Dolar/TL, Bayram tatili kaç gün ve ÖBA oldu.

En çok aranan ilk 3 isim İcardi, Ece Erken ve Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu.

Kategorilerin zirvesinde, "Faroe Adaları Nerede, İncir Nasıl Oluşur, Yakınımda Nöbetçi Eczane, Elenen isim Survivor kim elendi, Rüyada Deprem Olması, Ben Neden Sevilmiyorum ve Ahmet Çalık yer oldu.

İŞTE GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN DİZİLER

10: ÜÇ KURUŞ DİZİSİ (SHOW TV)

9: YARGI DİZİSİ (KANAL D)

8: SENDEN DAHA GÜZEL (FOX TV)

7: MAHKUM (FOX TV)

6: PERA PALAS'TA GECE YARISI (NETFLİX)

5: ERŞAN KUNERİ (NETFLİX)

4: TOZLUYAKA (FOX)

3: GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ (SHOW TV)

2: DUY BENİ (STAR TV)

1: YALI ÇAPKINI (STAR TV)