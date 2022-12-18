18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

2022 yılında Google'da en çok aranan diziler

Google verilerine göre bu yılın en çok aranan dizilerinin listesi belli oldu. Türkiye verilerine göre en çok aranan 10 diziden 2'si Netflix, 8'i farklı televizyon kanallarından oluştu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:30
Takip Et

Google'da en çok aranan diziler listesi belli oldu

2022 yılında Google'da en çok aranan diziler
+
Aa
-

Arama motoru Google her yıl hem küresel olarak hem de ülke bazlı arama trendlerini paylaştı. 

Örneğin Türkiye'de en çok yapılan ilk 3 arama Dolar/TL, Bayram tatili kaç gün ve ÖBA oldu. 

En çok aranan ilk 3 isim İcardi, Ece Erken ve Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu.

Kategorilerin zirvesinde, "Faroe Adaları Nerede, İncir Nasıl Oluşur, Yakınımda Nöbetçi Eczane, Elenen isim Survivor kim elendi, Rüyada Deprem Olması, Ben Neden Sevilmiyorum ve Ahmet Çalık yer oldu.

İŞTE GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN DİZİLER

10: ÜÇ KURUŞ DİZİSİ (SHOW TV)

9: YARGI DİZİSİ (KANAL D)

8: SENDEN DAHA GÜZEL (FOX TV)

7: MAHKUM (FOX TV)

6: PERA PALAS'TA GECE YARISI (NETFLİX)

5: ERŞAN KUNERİ (NETFLİX)

4: TOZLUYAKA (FOX)

3: GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ (SHOW TV)

2: DUY BENİ (STAR TV)

1: YALI ÇAPKINI (STAR TV)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
1
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
2
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
3
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
4
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
5
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
6
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
7
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
﻿Harvard'lı bilim insanı açıkladı: Asla yapılmaması gereken 6 şey
﻿Harvard'lı bilim insanı açıkladı: Asla yapılmaması gereken 6 şey
﻿Harvard'lı bilim insanı açıkladı: Asla yapılmaması gereken 6 şey
﻿Kayseri Develi’de icradan satılık arazi
﻿Kayseri Develi’de icradan satılık arazi
﻿Kayseri Develi’de icradan satılık arazi
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık konut
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık konut
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık konut
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.