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Türkiye'nin Google'da en çok aradığı 'şey' belli oldu

Google en çok merak edilen "en çok arananlar" listesi açıklandı. Yeni listede Türkiye'deki 1'inci sırada Dolar/TL'nin ne kadar olduğunun sorusu yer aldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:16
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Google'da en çok arananların listesi açıklandı

Türkiye'nin Google'da en çok aradığı 'şey' belli oldu
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Google, 2022’de Türkiye’de en çok nelerin arandığını sıraladı. Zirvede dolar yer alırken, hemen ardından da “bayram tatili kaç gün” diye aranması dikkat çekti.

Icardi, Ece Erken ve Ahmet Çalık gibi isimler en çok aranan kişilerde yer alırken yayın hayatına bu sezon başlayan Yalı Çapkını da arananlarda zirveye yerleşiyor.

İşte Türkiye’de en çok arananlar

ARAMALAR

1. Dolar/TL

2. Bayram tatili kaç gün

3. ÖBA

4. Bergen

5. Kedi

İSİMLER

1. Icardi

2. Ece Erken

3. Şinasi Yüzbaşıoğlu

4. Mertens

5. Joao Pedro

KAYBETTİKLERİMİZ

1. Ahmet Çalık

2. Cüneyt Arkın

3. Fatma Girik

4. Billur Kalkavan

5. İlhan İrem

DİZİLER

1. Yalı Çapkını

2. Duy Beni

3. Gelsin Hayat Bildiği Gibi

4. Tozlu Yaka

5. Erşan Kuneri

Arama motoru ayrıca rüyada, nerede, neden, nasıl olunur gibi kategori bazlı da arama sonuçlarını açıkladı. Rüyada deprem olması, ben neden sevilmiyorum, elenen isim Survivor kim elendi, kar kombini, yakınımda nöbetçi eczane, incir nasıl oluşur, Faroe Adaları nerede gibi aramalar liste başında yer aldı.

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