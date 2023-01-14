Google'da bu soru en çok merak edilenler arasına girdi. Öğrenince çok güleceksiniz

Google 2022 yılına ait tüm verilerini paylaştı. En çok aranan isimler, konular, kelimler, diziler, filmler ve sorular da ortaya çıktı.

Google Türkiye sosyal medya hesabından açıklama yaparak en çok merak edilen soruyu açıkladı.

"ONUR BELGESİ NASIL ALINIR"

Google Türkiye’nin paylaştığı bilgilere göre, “Onur belgesi nasıl alınır” sorusu en çok aratılanlar arasında girdi.

Paylaşımda şu açıklamalarda yer verildi:

"Onur belgesi nasıl alınır" sorgusu Google Year in Search 2022’de en çok merak edilenler arasında. #AradıklarımızıKutluyoruz.

ESPRİLİ PAYLAŞIM

Daha sonraki paylaşımda ise “Kim beş dakika ders çalıştıktan sonra "Onur belgesi nasıl alınır" diye aradı?” ifadelerine yer verildi.