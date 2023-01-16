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Google'dan efsane tespit: Kiralık evin çevresine göz atayım derken hızını alamayıp...

Google Maps uygulamasının içerisinde yer alan Sokak Görünümü sekmesi sayesinde sokaklar arasında sanal olarak dolaşmak mümkün.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 10:29
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Google'da sokak görünümü nasıl bulunur

Google'dan efsane tespit: Kiralık evin çevresine göz atayım derken hızını alamayıp...
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Google’ın resmi Twitter hesabı olan Google Türkiye, uygulamaya eklediği güncellemeleri paylaşmaya devam ediyor.

Google’da yer alan ‘Sokak Görünümü’ uygulamasıyla tüm dünyada haritalara erişilebiliyor ve sokaklar, caddeler, semtler, iller ve ülkeler arasında dolaşmaya olanak sağlanıyor.

Kişilerin belki de hiç gidip göremeyeceği yerlere ulaşabilmesini sağlayan Google, bu özelliğini esprili bir dille resmi Twitter hesabından duyurarak aslında herkesin yapmış olduğu bir davranışı gözler önüne serdi.

Google Türkiye paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sokak Görünümü'nde kiralık evin çevresine göz atayım derken hızını alamayıp semt değiştirenler...

GOOGLE MAPS (SOKAK GÖRÜNÜMÜ) NASIL KULLANILIR

Google maps uygulamasında sokak görünümünü açmak için, ilk olarak Google haritalar uygulamasını açmak gerekiyor. Sonrasında bir yer işaretine dokunduktan sonra çıkan yer adına veya adresine dokunmak gerekmektedir. Son olarak ise "Street View" etiketli fotoğrafın seçilmesi gerekmektedir.

GOOGLE MAPS SOKAKLAR ARASI DOLAŞIM NASIL YAPILIR?

Google haritalar uygulamasını açtıktan sonra street view etiketine bastıktan sonra sokak görünümünü kullanım sağlanacak. Kullanıcılar istediği adresi veya konumu yazdıktan sonra sokak görünümünü kullanabilecek ve yazdığı sokaklar arasında fare yardımıyla dolaşabilecek.

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