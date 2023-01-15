Google'dan dikkat çeken sunum önerisi: Neden benimle çıkmalısın

Google Türkiye'nin resmi Twitter hesabında sık sık yapılan güncellemeler paylaşılıyor. Çoğu zaman esprili bir dille ele alınan yeni güncellemelere bir yenisi daha eklendi.

Bilgisayarı sunum uygulamaları kaldırmayanlara büyük kolaylık sağlayacak bir güncellemeyle kullanıcıların karşısına çıkan Google, şu paylaşımı yaptı:

Hoşlandığın kişiye "Neden benimle çıkmalısın?" sunumu hazırlamak istersen: http://slide.new

GOOGLE'DA SUNUM NASIL HAZIRLANIR?

Google Slaytlar, sunu oluşturup biçimlendirmeye yarar. Ayrıca bir sunuyu paylaşarak birlikte çalışılmaya da olanak sağlar.

Google'da sunum hazırlamak için uygulanması gereken adımlar:

1- Slides Google'a girerek Slaytlar ana ekranı açılır.

2- Sol üstte yer alan "Yeni bir sunu hazırlamaya başlayın" bölümünde Yeni simgesini +'ya tıklayarak açılır. Yeni pencere açılır.

3- Sunuma metin, fotoğraf ya da video ekleyin.

4- Yaptığınız sunumu diğer kullanıcılarla paylaşarak sunum hakkında fikir alın ya da gönderilen kişiden sunuma ekleme yapmasını isteyin.

5- Sunumu kaydedip tamamlayın.

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