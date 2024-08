Google'da yeni dönem. Gümbür gümbür geliyor!

Google, yapay zeka destekli yeni "Benim İçin Not Al" (Take Notes for Me) özelliğini tanıttı. Bu yenilik, Google’ın Gemini AI araçlarının bir parçası olarak sunuluyor ve çevrimiçi toplantıların yönetiminde önemli bir değişiklik getiriyor.

Bu AI destekli özellik sayesinde, Google Meet kullanıcıları toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya dökebilecek ve özetleyebilecek.

Alınan notlar, toplantı sahibinin Google Drive hesabında saklanacak ve aranabilir olacak, bu da kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere hızlıca erişmelerini sağlayacak. Özellik, başlangıçta Gemini Enterprise, Gemini Education Premium veya AI Meetings ve Messaging eklenti lisanslarına sahip Google Workspace müşterilerine sunulacak.

YÖNETİCİLERE KARAR YETKİSİ TANINIYOR

Google, bu yeni özelliğin hangi kullanıcı grupları tarafından kullanılabileceğine karar verme yetkisini yöneticilere bırakıyor. Bu sayede, yöneticiler özelliği belirli bir grup için aktif hale getirip getirmeyeceklerini seçebilecekler. Google’a göre, bu özellik, çevrimiçi toplantılarda manuel not alma gereksinimini ortadan kaldırarak katılımcıların daha verimli bir şekilde sohbete odaklanmalarını sağlayabilir.

KADEMELİ KULLANIMA SUNULACAK

Yapay zekanın toplantılar sırasında tüm konuşmaları kaydedip yazıya dökmesi, gizlilikle ilgili endişeleri de beraberinde getirebilir. Bu konuda yöneticilere, özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma konusunda tam kontrol imkanı tanınacak. Google, 13 Ağustos 2024’ten itibaren yönetici ayarlarının kademeli olarak sunulacağını ve ilerleyen haftalarda detaylı bir kullanılabilirlik takvimi paylaşılacağını açıkladı.

Google Meet'in bu yenilikçi özelliği, çevrimiçi toplantıların geleceğini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Bu sayede katılımcılar, not alma yükünden kurtulup tamamen toplantıya odaklanabilecekler.