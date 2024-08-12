Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor

Yeni düzenlemeler, yumurtaların Avrupa standartlarına uygunluğunu sağlarken, aynı zamanda israfı azaltmayı hedefliyor. Et Tebliği’ne eklenen “burger” tanımı ise, burger üretiminin standartlarını belirleyecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, gıda güvenliği, tüketici haklarını koruma ve haksız rekabeti önleme amacıyla Türk Gıda Kodeksi'nde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu kapsamda, “Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği” ile “Yumurta Tebliği” güncellenecek.