Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor

Yeni düzenlemeye göre, burger terimi, "Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan etlerinin bir veya birkaçının karıştırılması, bu etlere büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan yağları, lezzet vericiler ve diğer gıda bileşenlerinin eklenerek çeşitli şekillerde hazırlanan ve pişirilmeye hazır olan kırmızı veya kanatlı et karışımı ya da pişirilmiş et ürünü" olarak tanımlanacak.