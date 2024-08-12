Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor

Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor
Kaynak: Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak için yumurta ve et ürünlerinde köklü değişiklikler yapmayı planlıyor.

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Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurta üretiminde Avrupa standartlarını yakalamak ve israfı önlemek amacıyla yeni bir düzenleme getiriyor. Ayrıca, Et Tebliği'ne “burger” tanımının eklenmesiyle, burgerlerin üretim süreçleri ve içerik standartları netleştirilecek.

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Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor 2

Yeni düzenlemeler, yumurtaların Avrupa standartlarına uygunluğunu sağlarken, aynı zamanda israfı azaltmayı hedefliyor. Et Tebliği’ne eklenen “burger” tanımı ise, burger üretiminin standartlarını belirleyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, gıda güvenliği, tüketici haklarını koruma ve haksız rekabeti önleme amacıyla Türk Gıda Kodeksi'nde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu kapsamda, “Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği” ile “Yumurta Tebliği” güncellenecek.

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Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor 3

Yeni taslak, raf ömrü ile ilgili düzenlemeleri Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Hayvansal Gıdaların Özel Hijyen Kuralları'na göre belirliyor. Buna göre, A sınıfı yumurtaların tüketiciye ulaştırılma süresi yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olacak. Ayrıca, AB'nin Yumurta Pazarlama Standartları'na göre, A sınıfı yumurtaların yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi gerekiyor. Yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde işaretlenmeyen A sınıfı yumurtalar B sınıfı olarak kabul edilecek.

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Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor 4

"Son Tüketim Tarihi" ifadesi, Avrupa standartlarına uyum sağlamak amacıyla "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi" olarak güncelleniyor.

Et Tebliği'nde ise yeni ürün tanımlamaları yapılacak ve bu tanımların anlaşılabilirliği artırılacak. Bu kapsamda, tebliğe "burger" ve "kanatlı burger" gibi tanımlar eklenecek ve bu ürünlerin üretim yöntemleri netleştirilecek.

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Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor 5

Yeni düzenlemeye göre, burger terimi, "Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan etlerinin bir veya birkaçının karıştırılması, bu etlere büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan yağları, lezzet vericiler ve diğer gıda bileşenlerinin eklenerek çeşitli şekillerde hazırlanan ve pişirilmeye hazır olan kırmızı veya kanatlı et karışımı ya da pişirilmiş et ürünü" olarak tanımlanacak.

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Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor 6

YENİDEN DÜZENLENECEK

Kanatlı et döneri ve kanatlı et karışımlarında kullanılan yağ miktarının yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca, ısıl işlem görmüş kanatlı sucuk için mevcut kalsiyum limitlerinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu taslak düzenlemelere ilişkin kamuoyundan ve ilgili taraflardan gelen görüşleri dikkate alarak son şekli verecek.

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Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor 7

TARİHLERİN ÖNEMİ NEDİR? NEYİ İFADE EDER?

Gıda güvenliği ve kalitesi açısından, "Son Tüketim Tarihi (STT)" ve "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT)" kavramlarının ne anlama geldiğini bilmek önemlidir. STT geçmiş gıdaların tüketilmemesi gerektiğini, hatta koku, tat ve görünüm gibi duyusal özellikleri değişmemiş olsa bile uyarıda bulunur. TETT ise, gıdanın etiketinde belirtilen koşullara uygun saklandığında, ürünün tazeliğini ve özelliklerini koruduğu süreyi ifade eder. TETT geçtikten sonra, gıdanın görünüm, koku ve tadı normal ise, tüketiminde bir sakınca bulunmadığı belirtilir.

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Bakanlıktan yeni düzenleme: Yumurtadan ete kadar her şeyi kapsıyor 8
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