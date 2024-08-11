Uçak seyahati yapacaklar dikkat: Bu gece resmen başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Uçak seyahati yapacaklar dikkat: Bu gece resmen başlıyor

Yurt dışına çıkacak vatandaşlar için harç pulu bedelleri bu gece 00.00 itibarıyla yeni zamlı fiyatıyla uygulanacak.

Yeni düzenleme ile birlikte, 00:00’dan itibaren yurt dışı çıkış harcı 500 TL olarak uygulanacak.

2 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Kanunları ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair düzenleme, yurt dışı çıkış harcını 150 TL'den 500 TL'ye yükseltmişti.

Bu nedenle, 12 Ağustos saat 00:00’dan önce yurt dışına çıkacak vatandaşlar, harç pulu için 150 TL öderken, bu tarihten sonra yurt dışına çıkacaklar ise 500 TL ödeyecekler.

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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU NEDİR VE NASIL ÖDENİR?

Yurt dışı çıkış harç pulu, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkacak olan yolculardan alınan bir harç bedelidir. Bu harç, pasaport kontrol noktasına gelmeden önce ödenmelidir. Harç pulu, havalimanlarında Maliye Bakanlığı’na bağlı yetkili personeller tarafından sağlanan dışhatlar giden yolcu katındaki ofislerden veya geliş katındaki Vakıfbank şubelerinden temin edilebilir.

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Ayrıca, ödeme otomatları, gümrük saymanlıkları, Maliye Bakanlığı'na ait harç büroları, anlaşmalı bankalar ve vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Bu değişiklikle birlikte yurt dışına çıkacak olanlar, yeni harç bedelini ödeyerek seyahatlerini planlamalıdır.

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