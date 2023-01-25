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Google'da çizimleri tamamlayacak uygulama. 'Ben çöp adam bile çizemem' derdi bitiyor

Google bir yapay zeka sistemi sayesinde çizim yapabilme yeteneği olmayanlara kolaylık sağlayacak uygulama üzerinde çalıştığını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 14:18
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Google'daki çizimleri düzenleyen AutoDraw nasıl kullanılır

Google'da çizimleri tamamlayacak uygulama. 'Ben çöp adam bile çizemem' derdi bitiyor
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Google en son yapay zeka çalışması olan AutoDraw ile çizimleri algılanıyor ve simge benzeri hazır çizimlerle tavsiyede bulunuyor.

Tarayıcı ile çalışan AutoDraw çizim uygulaması sol üstte bulunan 'sihirli kalemi' kullanarak bir çizim yapıldığınızda, yapay zeka ne çizdiğini anlamaya çalışıyor ve yukarıda bulunan çubukta tavsiyeler sunuyor.

Yapay zekanın anlama kapasitesi oldukça büyük olarak tanımlandı. Ayrıca uygulama bir çizim yapılırken canlı olarak tahminde de bulunuyor.

Google yaptığı açıklamada yapay zekanın makine öğrenme ile sürekli olarak kendini geliştirdiğini, ayrıca ilerde daha fazla hazır çizim de ekleyeceğini söyledi.

AutoDraw, çizim uygulaması, daha önce geliştirilen QuickDraw'ın teknolojisini kullanıyor. 

GOOGLE BÖYLE DUYURDU

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