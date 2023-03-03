Google'dan Android telefonlara güncelleme. Arama kısmı komple değişiyor

Google’ın sunacağı yeni güncelleme, aramayı sonlandırmak için altta yer alan kırmızı simgeyle birlikte ortaya çıkacak. Arayüzde bulunan profil resmi, ad ve telefon numarası da ana ekranda çıkıyor. Bu kısma kadar eski arayüz ile aynı özellikleri koruduğu belirtiliyor.

Güncelleme kapsamında en büyük değişiklik sessize alma, tuş takımı, ses çıkışı ve arama kaydı gibi arama içi seçeneklerin yerleştirilme olarak kaydedildi. Ayrıca alttaki ‘Daha Fazla’ anlamına gelen üç nokta simgesiyle ulaşmak mümkün olacak.

Çağrı arayüzü ve arka planı da Google’ın yönergelerine uygun bir temaya sahip olarak tanımlandı. Arayüzde tüm arama içi yardımcı seçenekler ekranın ortasında yer alıyordu. Şimdi ise kullanımı daha kolay olacak şekilde tasarlandı.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Yeni güncelleme, arama sırasında diğer uygulamaları kullandığınızda durum çubuğundaki arama süresi sayacıyla da farklılık gösteriyor. Bu yenilikler çok büyük farklılıklar olmasa da görsel olarak bir yükseltme olarak karşımıza çıkıyor.

Google Telefon yeni tasarım, işleri biraz daha kolay hale getiriyor. Çünkü daha önceki kayan çağrı düğmesinde devam eden görüşmeye ulaşmak zor olabiliyordu. Ancak yeni süre göstergesi arama içi arayüzüne ulaşmayı kolaylaştırıyor.