Google'dan büyük hizmet! Materyaller gerçek insan sesine dönüşecek

Bu güncelleme, incelemek istediğiniz materyalleri sesli tartışmalara dönüştüren bir özellik olan Sesli Genel Bakış (Audio Overview) ile dikkat çekti. Bu özellik, yüklediğiniz belgelerden bilgileri alarak yapay zeka tarafından seslendirilen iki kişi arasında geçen bir tartışma formatında sunabiliyor.

Google, bu yeni özelliğin konuşmacıların kaynakları özetleyebileceğini ve çeşitli konular arasında bağlantılar kurarak eğlenceli diyaloglar oluşturabileceğini belirtti.

Şirketin paylaştığı örneklerde, yapay zeka tarafından üretilen seslerin oldukça doğal olduğu görülüyor, ancak ses tonlamaları ve bazı kelimelerin alışılmadık telaffuzları, bu seslerin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu açıkça gösterdi.

Bu özellik henüz deneysel aşamada olduğu için bazı sınırlamaları bulunuyor. Konuşmalar şu an sadece İngilizce dilinde yapılabiliyor ve bazen yanlış bilgi sunabiliyor. Ayrıca, büyük dosyaların podcast'e dönüştürülmesi birkaç dakika sürebiliyor ve konuşmaların kesilmesi şu an için mümkün değil.

Geçtiğimiz yıl Google, NotebookLM'yi yüklediğiniz belgeler hakkında sorular sorabileceğiniz bir dijital asistan olarak tanıtmıştı.

Şirket, bu yılın Haziran ayında NotebookLM'nin Gemini 1.5 Pro ile uyumlu hale geldiğini ve 200'den fazla bölgede yeni özellikler ve araçlarla kullanıma sunulduğunu duyurmuştu.