Google’dan çalışanlarına uyarı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, Bard'ın lansmanından sonra yapay zekaya odaklandı.

Arama motoru Google, çalışanlarını yapay zeka botlarıyla, hatta kendi botlarıyla bile sohbetleri konusunda dikkat etmelerini söyledi.

ChatGPT, Google Bard ve Bing Chat gibi bir yapay zeka sohbet botuna söylediğiniz her şey onu eğitmek için kullanılabilir.

Çünkü bu botlar sürekli gelişimde olan büyük dil modellerine (LLM'ler) dayanmakta. Bu yapay zeka sohbet botlarının arkasındaki şirketler, çalışanlarının sohbet verilerini de depolar.

“BİLGİLER TOPLANIYOR”

Google Bard, şirketin SSS'lerinde şöyle diyor:

Bard ile etkileşime geçtiğinizde Google konuşmalarınızı, konumunuzu, geri bildirimlerinizi ve kullanım bilgilerinizi toplar. Bu veriler Google ürünlerini, hizmetlerini ve makine öğrenimi teknolojilerini sağlamamıza, iyileştirmemize ve geliştirmemize yardımcı olur.

OpenAI, sitesinde yapay zeka eğitmenlerinin de sistemlerini geliştirmeye yardımcı olmak için ChatGPT konuşmalarını incelediğini söylüyor ve "Sistemlerimizi geliştirmek ve içeriğin politikalarımıza ve güvenlik gereksinimlerimize uygun olduğundan emin olmak için konuşmaları inceliyoruz." diyor.