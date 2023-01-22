Google Translate ile çevrilebilecek dil sayısı 103 çıktı. Google'dan dev hizmet

Google, kendi uzantısı olan Google Çeviri ile 33 dil için daha çevrim dışı destek sunacağını duyurarak toplamda 103 dil için çeviri imkanı sunabileceği belirtti.
GOOGLE'DAN 103 DİLDE ÇEVİRİ İMKANI
Google Çeviri (Google Translate), yayınladığı bir blog yazısıyla çevrim dışı (internet bağlantısı olmadan çalışma özelliği) dil desteklerini artırdıklarını ifade etti. Buna göre Google Çeviri bölümünden çevrim dışı durumdayken bile 33 dilden yararlanmanın mümkün olduğunu aktardı.
Çeviri aracı şu anda hali hazırda 59 adet dile çevrim dışı destek veriyor. Son açıklamada bu sayı 92’ye ulaşmış oldu ek olarak 103 dilde de metin çevirisi yapabiliyor.
Ayrıca 88 dilde anında kamera çevirisi, 50 dilde fotoğraflı çeviri ve 43 dilde de iki yönlü konuşma gerçekleştiriyor.
Google Çeviri, konuyla ilgili yaptığı duyuruda şu sözleri belirtti:
“Merhaba Çeviri Topluluğu, çevrim dışı dil işlevini 33 yeni dile genişlettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, kullanıcıların ilgilendikleri dilleri indirmelerine ve internet bağlantısı olmadığında metni çevirmelerine olanak tanır.”
Çevrim dışı desteklenecek dillerin listesi şöyle:
Baskça
Sabuanca
Çiçeva
Korsikaca
Frizce
Hausaca
Hawaii dili
Hmong dili
Igbo dili
Javanese dili
Kmerce
Ruandaca
Kürtçe
Lao dili
Latince
Lüksemburg dili
Malgaşça
Maorice
Mynamar dili
Oriya dili
Samoaca
İskoç Gal dili
Sotho dili
Shona dili
Sindhi dili
Sundaca
Tatarca
Türkmence
Uygurca
Xhosa dili
Yidiş dili
Yorubaca
Zuluca
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