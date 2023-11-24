Google'dan devrim gibi uygulama

Google'ın ChatGPT rakibi yapay zekalı sohbet robotu Bard, YouTube'un içerilerini artık tahlil edecek.

Oynat düğmesine basmadan sizin için önemli noktalar veya tarif malzemeleri gibi belirli bilgileri ortaya çıkarmak için tek tek videoları analiz edebileceği ortaya çıktı.

Bard, bu özelliğiyle potansiyel olarak son derece kullanışlı bir araç haline gelecek.

İçerik üreticileri bu özelliği kullanarak videoyu izleyecek vakit bulamazsa içeriğin özetini okuyabilecek.

Üstelik Bard özelliğinde artık içerik hattında uygulamaya soru da sorulabilecek.

ÖZELLİĞİN NASIL KULLANILACAĞINA DAİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

GOOGLE CHROME DA GÜNCELLENMİŞTİ

Google’ın Material You tasarım diliyle uyumlu hale gelen yeni tasarımı kullanıcılar tarafından daha modern bulundu.

Geçtiğimiz ay kullanıma sunulan güncelleme bugün itibarıyla tüm kullanıcılara sunuldu.

Material You ile uyumlu olan arayüz, Chrome deneyimini geliştiren uzantıları keşfetmeyi ve yüklemeyi daha da kolaylaştırdı.

Google, eski Chrome Web Mağazası görünümünü elden geçirerek, kütüphanesini daha kullanışlı hale getirdi. Material You’dan esinlenen tasarım, Chrome’un üçüncü taraf ekosistemine de vurgu yapıyor.