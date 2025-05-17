Google'dan ekran temelli aramada devrim

Google, akıllı telefonlarda kullanılan Circle to Search özelliğini yapay zekâ destekli Gemini ile entegre etmeye hazırlanıyor. Google App'in "6.18.37.sa.arm64" beta sürümüne ait APK dosyasının analizine göre, şirket bu iki hizmeti birleştirerek arama deneyimini ileri taşımayı hedefliyor.

Mevcut sistem, kullanıcıların ekran üzerindeki herhangi bir metni veya görseli daire içine alarak doğrudan arama yapmalarını sağlıyordu. Yeni entegrasyonla birlikte, daire içine alınan içerik yalnızca arama yapmakla kalmayacak, aynı zamanda Gemini yapay zekâsına yönlendirilecek. Bu sayede kullanıcılar, belirli bir görsel veya metin hakkında doğrudan soru sorabilecek.

Gemini entegrasyonu ile birlikte kullanıcı deneyiminde önemli bir değişiklik dikkat çekiyor. Önceki sürümde arama yapıldıktan sonra detaylandırma mümkündü. Ancak yeni yapıda Gemini, kullanıcıdan baştan itibaren ne yapmak istediğini sorarak daha hedefli bir işlem akışı sunuyor.

Google’ın bu yeniliği, ekran temelli arama alışkanlıklarını dönüştürmeyi amaçlıyor. Özellikle bilgiye hızlı erişim gerektiren durumlarda, bu tür yapay zekâ destekli çözümler kullanıcıların işini kolaylaştırabilir.