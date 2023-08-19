Google’dan flaş karar. Çok kullanılan uygulamanın teması değişiyor

Google'ın Play Store uygulamasındaki koyu temada değişikliğe gidiliyor.

Google’dan flaş karar. Çok kullanılan uygulamanın teması değişiyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, Play Store'da daha karanlık bir koyu temayı test etmeye başladı. Şirketin uygulamalarındaki koyu tema bildiğiniz üzere siyahtan çok "gri tona" sahip.

Görünüşe bakılırsa arama devi bu durumu değiştirmek için bazı çalışmalar yapıyor.

Play Store için denenen yeni koyu renk 37.0.22-29 numaralı sürümde mevcut. Uygulama mağazasının #1F1F1F RGB kodlu arka plan rengi şimdikinden çok daha koyu bir griye karşılık gelen #131314 olarak değiştirildi.

Play Store uygulamasındaki tüm ekranların arka planı güncellenmiş durumda. Şirket ayrıca alt kısımdaki çubuğu da daha koyu hale getirdi.

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