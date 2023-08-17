Google'dan Game of Thrones'lu mizah paylaşımı

Google Türkiye, Twitter hesabından yeniliklerini ve uygulamalarını tanıtmaya devam ediyor. Bu kez de Game of Thrones'un ejderhasını kullanarak Google Meet ve Gmail'deki kullanıcıları karşılaştırdı.

Google'dan Game of Thrones'lu mizah paylaşımı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Google Türkiye mizah dolu yeni bir paylaşım yaptı.

Kullanıcıların görüntülü görüşmede ve yazışmada nasıl oldukları konusunu eleştiren Google Türkiye iki görsel paylaşarak durumu özetledi.

Yazışma odaklı bir uygulama olan Gmail'de kullanıcıların yazarken oldukça iyi olduğunu mizah yoluyla paylaşan Google Türkiye; Google Meet adlı görüntülü konuşma odaklı uygulamada ise ne kadar kötü ve kendini nasıl ifade edemediğini görsellerle ifade etti.

Game of Thrones'un ejderhasını ve internet erişiminin olmadığı durumda görülen ejderhasını aynı içerikte paylaşan Google Türkiye, "Gmail'de / Meet'te" başlığıyla durumu özetledi.

Paylaşım yüzlerce beğeni aldı.

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