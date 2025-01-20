Google’dan JavaScript zorunluluğu

Google, kullanıcıların arama motorunu kullanabilmesi için JavaScript’i etkinleştirmesi gerektiğini duyurdu. Şirket, bu adımın kötü niyetli aktivitelerle mücadele ve kullanıcı deneyimini iyileştirme amacı taşıdığını belirtti. JavaScript, web sayfalarını interaktif hale getiren bir programlama dili olarak bilinir.

GÜVENLİK VE PERFORMANS İYİLEŞTİRME

Google’dan bir sözcü, TechCrunch’a yaptığı açıklamada, JavaScript’in etkinleştirilmesinin, botlar ve spam gibi kötüye kullanım yöntemlerine karşı daha etkili bir koruma sağladığını ifade etti. Ayrıca, JavaScript olmadan Google Arama’nın birçok özelliğinin düzgün çalışmadığını ve arama sonuçlarının kalitesinin düştüğünü belirtti.

“JavaScript’i etkinleştirmek, kullanıcılarımızı ve hizmetlerimizi botlardan ve gelişen kötüye kullanım yöntemlerinden daha iyi korumamıza olanak tanıyor,” diyen sözcü, aynı zamanda en alakalı ve güncel bilgileri sağlamanın da bu şekilde mümkün olduğunu vurguladı.

KULLANICILAR İÇİN ETKİLERİ

JavaScript, dünya genelinde yaygın olarak kullanılıyor. GitHub’ın 2020 yılı araştırmasına göre, web sitelerinin %95’i bir şekilde bu dili kullanıyor. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkat çektiği üzere, Google’ın bu kararı erişilebilirlik araçlarını kullanan bireyler için zorluklar yaratabilir. Bu araçlar, bazı JavaScript uygulamalarıyla uyum sağlamakta zorlanabiliyor.

Öte yandan, JavaScript, güvenlik açıklarına da yatkın. Datadog’un 2024 yılı güvenlik raporuna göre, JavaScript hizmetlerinin yaklaşık %70’i, üçüncü taraf yazılım kütüphanelerinden kaynaklanan “kritik” ve “yüksek dereceli” güvenlik açıklarına sahip.

GOOGLE’IN HEDEFİ VE İDDİALAR

Google, bu değişikliğin yalnızca kullanıcıların küçük bir kısmını etkileyeceğini belirtti. Şirket, arama işlemlerinin %0,1’inden daha azının JavaScript devre dışıyken yapıldığını ifade etti. Ancak, Google’ın günde 8,5 milyar arama gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, bu oran bile milyonlarca kullanıcıyı işaret ediyor.

Bazı uzmanlar, Google’ın bu hamlesinin, Google Arama trendlerine ve trafiğine dair üçüncü taraf araçların veri toplamasını zorlaştırmayı da hedeflediğini düşünüyor. Search Engine Roundtable’da yayınlanan bir habere göre, Google’ın JavaScript şartı getirdiği dönemde, birçok “sıralama kontrol” aracı sorun yaşamaya başladı.