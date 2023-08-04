Google’dan müthiş özellik. Artık kaldırılabilecek

Aydın Ses Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Google, kişisel bilgileri arama sonuçlarından daha kolay bir şekilde çıkarmak için “Hakkınızdaki Sonuçlar” adlı yeni bir özellik duyurdu.

Fiziksel adresler, telefon numaraları ve e-posta adreslerinin yanı sıra Sosyal Güvenlik numaraları gibi kişisel bilgilerin de kaldırılmasını sağlayan bu özellik, kullanıcıların gizlilik ve güvenliklerini daha iyi korumalarına yardımcı oluyor.

SENEYE AKTİF OLACAK

Hakkınızdaki Sonuçlar özelliği, önümüzdeki yıl aktif hale gelecek ve kullanıcılara arama sonuçlarında kendileriyle ilgili yeni kişisel bilgiler göründüğünde uyarılar gönderme seçeneği sunacak. Bu sayede kullanıcılar daha hızlı bir şekilde bu bilgilerin kaldırılmasını talep edebilecekler.

Google, bu özelliği ile kişisel bilgilerin internette istenmeyen şekilde dolaşmasını engellemeyi amaçlıyor.