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Google’dan müthiş özellikli tablet. İşte cihazın detayları

Google, Pixel tablet modeliyle ilgili özellikler sızdırıldı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 12:59
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Google’dan müthiş özellikli Pixel tablet modeli

Google’dan müthiş özellikli tablet. İşte cihazın detayları
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Google Pixel tablet modelinde Fast Pair teknolojisini kullanan stylus kaleme yer verilecek.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Apple ve Samsung, amiral gemisi modelleriyle tablet piyasasını domine ediyor.

Google, tablet pazarına giriş yapmak için hazırlıklarını tamamladı. 2017 yılında duyurulan Fast Pair, Bluetooth teknolojisi üzerine inşa edildi. Kısa süre önce yeni özellikleri duyurulan Fast Pair teknolojisi kullanıcılara, cihazları kapalı olsa bile konum tespit imkanı sunacak.

Google Play hizmetleri güncellemesinde yeni bir kod keşfeden 9to5Google ekibi, fast-pair-stylus ifadesiyle karşılaştıklarını belirtti. Yayınladıkları kodun Bluetooth ile düşük pil bildirimi işlevi gördüğünü belirten ekip, tablet modeli

NFC TEKNOLOJİSİ

Geçtiğimiz aylarda Google’ın piyasaya süreceği tablet modelinin bazı teknik özellikleri sızdırıldı. Bugün yayınlanan bilgilerin sızdırılan özellikleri doğrular nitelikte olduğunu belirtmekte fayda var.

Analistler, Google Pixel tablet modelinin USI 2.0 standardını destekleyeceğini ifade etti. Kullanıcıların akıllı kalemlerini NFC teknolojisi sayesinde kablosuz olarak şarj edebileceği tahmin ediliyor.

2023’ÜN İKİNCİ YARISI

Sızdırılan bilgilere göre Google, yeni cihazında 11 inç ekrana yer verecek. Bununla birlikte Google, yeni modelini Pixel 7 serisinde karşımıza çıkan Tensor G2 işlemciyle donatacak.

128 GB ve 256 GB depolama seçeneği sunulacağı belirtilen cihaz, Wi-Fi 6 desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın 2023’ün ikinci yarısında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

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