Google’dan müthiş yenilik. Mesajlara yapay zeka özelliği geliyor

Google Mesajlar, sürekli yeni özelliklerini tanıtarak mesajlaşma uygulamaları arasında üstün bir konuma yükseliyor.

Son güncellemelerden sonra kullanıcılarına pek çok yenilik sunan uygulama, gittikçe daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılıyor.

BARD, UYGULAMAYA ENTEGRE EDİLECEK

Uygulamanın getirdiği yenilikler arasında ekran efektleri, fotomoji, sesli mesajlarda gürültü engelleme, animasyonlu çıkartma özelliği gibi kullanıcılar tarafından oldukça beğeni gören özellikler yer alıyor.

Bu güncellemelerle beraber Google Mesajlar, sadece temel mesajlaşma işlevinden fazlası olacak ve kullanıcılarına eğlenceli ve etkileşimli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kullanıcı sayısındaki artış, uygulamanın başarılı olarak nitelendiğini gösteriyor ve Google Mesajlar'ın mesajlaşma uygulamaları arasındaki rekabette güçlü bir konumda olduğunu gözler önüne seriyor.

Google, son açıklamasıyla yapay zeka asistanı Bard'ı genişletmeyi sürdürüyor.

Güncel bilgilere göre, Google Mesajlar uygulamasına artık Bard entegre ediliyor.

KULLANICILARA PEK ÇOK YENİLİK SUNUYOR

Google Mesajlar'ın 20240111_04_RC00 sürümünde görünen özellik sayesinde, RCS sohbetlerinde Bard kullanılabilecek.

Kullanıcılar, Bard vasıtasıyla mesaj yazma, çeviri yapma, resimleri tanıma ve diğer ilgi alanlarını keşfetme olanağına sahip olabilecekler.

Bard, kullanıcının lokasyonu ve geçmiş sohbetleri gibi verileri kullanarak daha anlamlı yanıtlar sunma yeteneğine sahip olacak.

SOHBETLER UÇTAN UCA ŞİFRELENMEYECEK

Öte yandan dikkate alınması gereken bir husus da, Bard kullanılarak yapılan Google Mesajlar sohbetlerinin uçtan uca şifrelenmeyecek olması.

Ayrıca, Google'ın tüm Bard sohbetleri ve verilerini 18 ay süre boyunca saklayacağı belirtildi.

Google'ın Bard entegrasyonu, kullanıcılara mesajlaşma deneyimini daha zengin ve etkileşimli kılma amacını güdüyor. Bunun yanında, beraberinde getirdiği gizlilik ve veri saklama politikalarıyla da gözlerden kaçmıyor.