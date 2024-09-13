Google'nun bu hamlesi, OpenAI'ın ChatGPT'deki gelişmiş ses yapısının bir yanıt niteliğinde olduğu bildirildi.

İlk olarak Mayıs ayındaki gösterilerde yapay zeka konuşmaları yapılıyordu, daha önce sadece belirli bir ücret karşılığında sunuluyordu. Ancak, şimdi tüm Android Aracıyla, Gemini Live'ın sunduğu anlaşmalı sesli görüşme hizmetinden ücretsiz yararlanabileceği ifade edildi.

Gemini Live, gerçek zamanlı sesli diyaloglar yapma olanağı sunan ileri bir yapay zeka aracı olduğu biliniyor. Bu özellik, daha önce sadece 20 yıllık işlem ücreti karşılığında erişilebilen Gemini Advanced Kullanıcı için mevcutken, artık geniş bir kitleye ücretsiz olarak açılmış durumda. Kullanıcılar, yapay zeka ile sadece basit komutlarla cevap almak yerine, daha fazla sohbetler yapabiliyor. Gemini, karmaşık sorunların gidişatında kullanıcıların merak ettiği bir konuda görüş sunmak gibi iletişimler sağlayarak, iki yönlü bir diyalog kurabiliyor.

Google'dan önemli hizmet! Ücretsiz kullanıma sunuldu

Bu özellik, Android platformunda Gemini uygulaması aracılığıyla kullanıma sunuldu. Uygulamayı güncelledikten sonra kullanıcılar, Canlı Ses Modunu aktif hale getirip Gemini ile anında başlayabiliyor. Ancak, bu sesli asistan şu an için sadece İngilizce dillerindeki dilleri ve diğer Google servisleriyle (Gmail, YouTube Müzik gibi) henüz mevcut değil. Bununla birlikte, bu parçaların yakında sunulması bekleniyor.