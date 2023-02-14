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Google’dan ‘Halüsinasyon gören’ sohbet robotlarına karşı uyarı

Google yapay zekanın sohbet robotlarındaki tuzaklarına karşı uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:45
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Google’dan sohbet robotlarına karşı uyarı yapıldı

Google’dan ‘Halüsinasyon gören’ sohbet robotlarına karşı uyarı
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Google’ın ana şirketi Alphabet (GOOGL.O) gişe rekorları kıran ChatGPT uygulamasıyla rekabet ederken, Google’ın arama motorunun patronu Cumartesi günü yayınlanan bir gazete röportajında ​​yapay zekanın sohbet robotlarındaki tuzaklarına karşı uyarıda bulundu.

Karamandan.com'de yer alan bilgilere göre, Google’ın kıdemli başkan yardımcısı ve Google Arama’nın başkanı Prabhakar Raghavan, Almanya’nın Welt am Sonntag gazetesine “Şu anda bahsettiğimiz bu tür bir yapay zeka bazen halüsinasyon dediğimiz bir şeye yol açabilir” dedi.

Raghavan yorumunda, “Bu, kendini öyle bir şekilde ifade ediyor ki, bir makine ikna edici ama tamamen uydurma bir yanıt veriyor.” Temel görevlerden birinin bunu minimumda tutmak olduğunu ekledi.

Google, Microsoft’un (MSFT.O) yaklaşık 10 milyar dolar ile desteklediği bir girişim olan OpenAI’nin Kasım ayında, o zamandan beri kullanıcı sorgularına çarpıcı bir şekilde insan benzeri yanıtlar vererek kullanıcıları büyüleyen ChatGPT’yi tanıtmasının ardından geri adım attı.

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﻿Google’dan ‘Halüsinasyon gören’ sohbet robotlarına karşı uyarı
﻿Google’dan ‘Halüsinasyon gören’ sohbet robotlarına karşı uyarı
﻿Google’dan ‘Halüsinasyon gören’ sohbet robotlarına karşı uyarı
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