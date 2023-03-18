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Google’dan telefonlara yeni özellik. Çok konuşulacak adım

Google, piyasaya süreceği Pixel 8 serisiyle Video Unblur özelliğini hazırladığı iddia edildi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 12:18
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Google’dan telefonlara Video Unblur özelliği

Google’dan telefonlara yeni özellik. Çok konuşulacak adım
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Haberglobal’de yer alan bilgilere göre, Google Photo Unblur'un video versiyonu olan Video Unblur özelliğini Pixel 8 serisiyle birlikte kullanıma sunabilir.

PİZEL 7’LERDE KULLANILIYOR

Google geçen yıl Pixel 7 ile Photo Unblur'u duyurmuştu. Bu özellik halen sadece Pixel 7 serisi akıllı telefonlarla kullanılabiliyor.

VİDEOUNUN RENGİ DEĞİŞTİRİLECEK

Fotoğraflarda olduğu gibi videolara da aynı özelliğin gelmesi söz konusu. Google Fotoğraflar APK'sın tespit edilen değişiklikler bu söylentilerin artmasına neden oldu.

Tespit edilen Video Unblur ile temel olarak videonun rengini değiştirmek mümkün olacak. Ancak Photo Unblur'la yapılan birçok şeyin Video Unblur ile yapılması pek de kolay değil.

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