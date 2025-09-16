Google'dan yapay zekaya dev yatırım

Kaynak: AA
Google'dan yapılan açıklamaya göre yapay zeka gelişimini sağlayacak dev bir yatırım geliyor. ABD'li şirket İngiltere'de yapacağı yatırım için 5 milyar sterlin bütçe ayırdı.

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere’ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde bu ülkede 5 milyar sterlin yatırım planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD'li şirketin Google Cloud gibi yapay zeka hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak için Londra yakınlarında bir veri merkezi kuracağı bildirildi.

Açıklamada, Google'ın İngiltere'ye toplamda 5 milyar sterlinlik yatırımının gelecek 2 yıl boyunca altyapı ve bilimsel araştırmalar için kullanılacağı kaydedildi.

Bu arada, söz konusu yatırımın, ülkede yıllık 8 bin 250 istihdam oluşturması bekleniyor.

Ayrıca, Google, İngiltere'de şebeke istikrarına ve enerji geçişine katkıda bulunmayı amaçlayan bir anlaşmayı Shell ile yaptığını duyurdu.

Trump'ın bugün İngiltere'yi ziyaret etmesi ve ziyareti sırasında 10 milyar doların üzerinde ekonomik anlaşmalar yapılması bekleniyor.

