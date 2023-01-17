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Google'dan en çok yapılan yazım yanlışı paylaşımı

Google Türkiye 'egzoz' kelimesi ile ilgili en çok yapılan aramaların listesini Twitter'dan paylaştı. Bu paylaşımdan sonra kelimenin doğru yazılışı merak konusu oldu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 11:31
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Google'dan yazım yanlışı paylaşımı

Google'dan en çok yapılan yazım yanlışı paylaşımı
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Sıklıkla yapılan yazım yanlışları gerek klavye kullanımından gerekse doğru yazımının ne olduğunu bilmemekten kaynaklanır. Telaffuz edildiği gibi yazıya dökme durumu da bazen yazım yanlışlıklarına sebebiyet vermektedir.

En çok yapılan yazım yanlışlıkları içerisinde egzoz kelimesi de yer almaktadır. Vatandaşlar egzoz kelimesini hem okunuşu hem de yazılışı üzerinden yanlış yapmaktadır. Kelimenin gerçek yapısı, ‘Egzoz’dur. Kelime bu haliyle cümle içerisinde ya da tek başına amacına uygun biçimde kullanılabilir.

TDK'YA GÖRE EGZOZ KELİMİSİNİN DOĞRU YAZILIŞI NEDİR

Bu kelimenin Türk Dil Kurumu üzerinden bakılarak doğru şekilde ele alınması gerekir. Özellikle öğrencilerin okuma ve yazım hatası yapmaması için, dikkatli şekilde ele alması gerektiği kelimeler içerisinde yer alıyor. Kelimenin doğru ve yanlış yazımını şu şekildedir;

Egzoz (Doğru)
Ekzoz (Yanlış)
Eksoz (Yanlış)
Egzos (Yanlış)
Egsos (Yanlış)

İŞTE GOOGLE'IN O PAYLAŞIMI

EGZOZ NEDİR?

İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıt gazlarının dışarı atılması.

Taşıtlarda, motorda yanan akaryakıt gazının dışarı atılmasını sağlayan düzenek.

İŞTE YAPILAN O HATANIN ÖRNEĞİ

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