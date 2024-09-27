Google’dan yeni e-posta dönemi: Akıllı Yanıtlar

Google, Android ve iOS için geliştirdiği yeni akıllı yanıtlar ile e-posta deneyimini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bu yeni güncelleme, Gemini teknolojisi ile güçlendirilmiş bir yenilik olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Mayıs ayında duyurulan bu güncellemeyle birlikte, e-postalardaki akıllı yanıtlar daha ayrıntılı bir şekilde kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik özelleştiriliyor. Google, bu yeni akıllı yanıtların “gönderilen mesajların niyetini tam olarak yakalayacağını” belirtiyor.

DETAYLI YANITLAR İLE KULLANICI DENEYİMİ GELİŞTİRİLİYOR

Yeni akıllı yanıtların temel özelliği, e-posta dizisinin tamamını dikkate alarak daha detaylı yanıtlar sunmasıdır. Kullanıcılar, önerilen akıllı yanıtların üzerine gelerek metni önizleme şansına sahip oluyor. Bu sayede, hangi seçeneğin ihtiyaçlarına veya yazım tarzına daha uygun olduğunu belirleme imkanı buluyorlar. Kullanıcılar, önerilen yanıtları düzenleyerek ya da anında göndererek zaman kazanabiliyorlar. Bu özellik, özellikle yoğun e-posta trafiği olan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Önerilen yanıtlar, sadece basit ifadelerle sınırlı kalmıyor. Kullanıcıların çeşitli durumlar için daha fazla seçenek bulmasını mümkün kılıyor. Örneğin, “Evet, üzerinde çalışıyorum” veya “Sorun değil, bilgilendirdiğiniz için teşekkürler!” gibi yanıtların ötesine geçerek, ilk bir selam ve kapanış mesajı eklenebiliyor. Bu çeşitlilik, iletişimde daha doğal bir akış oluşturmayı amaçlıyor.

HANGİ ABONELER YENİ ÖZELLİKTEN FAYDALANACAK?

Yeni akıllı yanıtlar, Gemini Business, Enterprise, Eğitim, Eğitim Premium ve Google One AI Premium aboneleri için sunuluyor. Bu özellik şu anda yalnızca İngilizce olarak kullanılabiliyor. Ayrıca, Gmail’e 2017 yılında eklenen orijinal akıllı yanıtların üzerine inşa edildiği belirtiliyor. Geçmişteki akıllı yanıtlar, kullanıcıların e-posta yanıtlarını hızlandırmasına yardımcı olmuştu. Ancak, yeni güncelleme ile bu süreç daha da kişiselleştirilmiş bir hale geliyor.

Google’ın bu yeni akıllı yanıtları, e-posta iletişiminde daha fazla esneklik ve etkinlik sunmayı hedefliyor. Kullanıcıların iletişimlerinde daha fazla konfor sağlaması bekleniyor. E-posta kullanıcılarının, Gmail'de daha hızlı ve etkili bir iletişim deneyimi yaşaması amaçlanıyor. Google, kullanıcı deneyimini iyileştirme hedefiyle bu yeniliği geliştirmiştir.

Google’ın yeni akıllı yanıtları, modern iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilme yeteneği ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar, e-postalarındaki yanıtlarda daha fazla seçeneğe sahip olmanın yanı sıra, daha fazla esneklik de kazanıyor. Gmail üzerinden yapılan iletişimlerin kalitesi, bu yeni özelliklerle birlikte artacak gibi görünüyor. E-posta yazma süreçlerinin hızlandırılması, kullanıcıların zaman kazanmasını sağlıyor. Bu tür yenilikler, dijital iletişimin her geçen gün daha da önemli hale geldiği günümüzde oldukça değerli bir katkı sunuyor. Google, kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geliştirdiği bu yeni akıllı yanıtlarla, e-posta deneyimini bir adım ileriye taşıyor.

Bu yenilikler, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için büyük bir avantaj oluşturuyor. E-posta yazarken kaybedilen zamanı minimize ederek, verimliliği artırmayı hedefliyor. Google’ın bu girişimi, gelecekteki güncellemelerin de habercisi olabilir.